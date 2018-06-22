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В России рухнули цены на смартфоны Samsung и iPhone

22.06.2018,  
17:35
Текст: Антон Благовещенский

На российском рынке в преддверии анонсов новых смартфонов падают цены на устройства Apple и Samsung, причем как на флагманские модели, так и на девайсы предыдущих линеек.

Как пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные источники, представленная в сентябре 32-гигабайтная модель iPhone 6s (она пришла на замену 16-гигабайтной версии), на старте продаж стоившая 48 тысяч рублей, теперь подешевела почти в два раза - до комфортной отметки 25 тысяч рублей.

Назван лучший смартфон 2018 года

Кроме того, издание отметило заметное падение в цене флагманского смартфона Samsung Galaxy Note8, который на старте продаж стоил 70 тысяч рублей, а теперь подешевел примерно на 40 процентов.

Падают в цене и китайские смартфоны, многие из которых ценятся за идеальное соотношение цены и качества. Так, например, представленный чуть больше месяца назад Honor 10 подешевел с 27 до 23 тысяч рублей.

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