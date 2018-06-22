Видео: националист попытался сорвать концерт "Аквариума" в Киеве

Во время бесплатного выступления российской группы "Аквариум" в Киеве произошел неприятный инцидент.

Очевидно, утверждение Бориса Борисовича: "Война закончится, как только мы выключим телевизор" - все же не стоит считать универсальным рецептом для борьбы с "духом времени" и "мировой скорбью". Объективная реальность посредством внешних факторов может выдернуть из комфортного (или, как в данном случае, не очень комфортного - неважно) эскапизма в любой момент.

В рамках большого турне, которое "Аквариум" совершает по городам Украины (отметим при этом, что в российский Крым и Донбасс БГ ехать отказывается), группа выступала 22 июня на Пейзажной аллее в центре столицы Украины. На сцену выскочил молодой человек с самодельным плакатиком, в грубой форме обвинивший Гребенщикова в активной пророссийской позиции (что само по себе весьма забавно). Случай засняли на видео очевидцы.

Реакция фронтмена "Аквариума" оказалась вполне в его духе. "Дай ему Бог все-таки прийти в себя. Все-таки дай ему Бог почувствовать себя получше", - благородно попросил он. После чего невозмутимо продолжил концерт к удовольствию публики.