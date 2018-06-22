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22.06.2018 14:47
Рубрика: Экономика

Владимир Урин надеется, что возраст выхода на пенсию для артистов балета не изменится

Текст: Наталья Соколова
В эксклюзивном интервью "РГ" директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что сегодня выход на пенсию для артистов оперы и балета регулируется постановлением Совета министров России от 1991 года. Творческие работники имеют право выйти на пенсию досрочно по выслуге лет.
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"Моя точка зрения, что эти нормы не могут меняться, - рассказал "РГ" Владимир Урин. - Это не связано с общей продолжительностью жизни, а связано с физическими возможностями человека выполнять эту работу".

Стаж для исполняющих сольные партии артистов балета должен быть не менее 15 лет. Артистов кордебалета - не менее 20 лет, артисток-вокалисток - не менее 20 лет, а для артистов-вокалистов - не менее 25 лет, как и для музыкантов, играющих на духовых инструментах. Артисты хора, чтобы получить пенсию, должны отработать, как минимум 30 лет. А это означает, что в среднем балерина уходит на пенсию по достижению 38 лет.

"Сейчас, в связи с изменением пенсионного возраста, мы с тревогой следим за тем, чтобы не было изменений, - говорит Владимир Георгиевич. - Потому что надо понять, что, к сожалению, в этих профессиях это не связано с продолжительностью жизни. А связано с тем, что это те годы, которые позволяют человеку, в соответствии с его физиологией полноценно работать. После этого справляться с такими творческими задачами человеческому организму становится все сложнее. Это касается и артистов балета и вокалистов. Спустя годы голос тоже теряет многие свои качества. Поэтому и предусмотрено это право досрочного выхода на пенсию".

Полную версию интервью с директором Большого театра Владимиром Уриным читайте в выпуске "Российской газеты" в понедельник, 25 июня.

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