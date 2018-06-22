Власти Ирана допустили выход из ядерной сделки

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о возможности выхода государства из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели.

"Ожидание Ирана подошло к концу, и вполне вероятно, что Иран покинет СВПД в ближайшие недели, - цитирует Аракчи агентство Tasnim. - Я не могу сказать, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна и может привести нас к достижению общего решения по сохранению СВПД. Мы все еще ждем и надеемся, что предложение Европы будет приемлемым для Ирана, чтобы Иран не ушел (из сделки - ред.)".

Напомним, что США, обвинив Тегеран в наращивании ядерного потенциала, в мае вышли из соглашения. Остальные его участники (Иран, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) выразили свое намерение продолжить соблюдать условия сделки.

