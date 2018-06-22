Врачи рассказали, как пережить надвигающуюся жару

Синоптики сообщают: в столице в ближайшие выходные ожидается 30-градусная жара. Душный воздух, высокая температура особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых и детей. О том, как защитить здоровье в такую погоду, рассказывает врач общей практики городской поликлиники № 219 ДЗМ Владислав Ковалевич.

- Людям пожилого возраста, страдающим сердечно-сосудистыми, легочными или эндокринологическими заболеваниями, нужно обязательно проконсультироваться у врача. На период жарких дней он может скорректировать диету, дозу и схему приема препаратов, - говорит Владислав Ковалевич. - Особый подход нужен к детям, так как их система терморегуляции несовершенна и пока формируется. Обращайте внимание на поведение и активность ребенка, чаще давайте пить, одевайте в легкую одежду из натуральных тканей. В самое жаркое время дня не допускайте слишком активных игр.

Вот несколько простых правил, которые помогут избежать проблем в 30 градусов жары: