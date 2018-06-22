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22.06.2018 13:55
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, как пережить надвигающуюся жару

Текст: Ксения Колесникова

Синоптики сообщают: в столице в ближайшие выходные ожидается 30-градусная жара. Душный воздух, высокая температура особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых и детей. О том, как защитить здоровье в такую погоду, рассказывает врач общей практики городской поликлиники № 219 ДЗМ Владислав Ковалевич.

Фото: State Farm/flickr.com
Синоптики предупредили об опасных днях для домашних животных

- Людям пожилого возраста, страдающим сердечно-сосудистыми, легочными или эндокринологическими заболеваниями, нужно обязательно проконсультироваться у врача. На период жарких дней он может скорректировать диету, дозу и схему приема препаратов, - говорит Владислав Ковалевич. - Особый подход нужен к детям, так как их система терморегуляции несовершенна и пока формируется. Обращайте внимание на поведение и активность ребенка, чаще давайте пить, одевайте в легкую одежду из натуральных тканей. В самое жаркое время дня не допускайте слишком активных игр.

Вот несколько простых правил, которые помогут избежать проблем в 30 градусов жары:

  1. Не выходите на улицу в самое жаркое время суток.
  2. Открывайте окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, и закрывайте их днем.
  3. Постарайтесь поддерживать прохладную температуру воздуха дома и на работе, но не менее 23 градусов.
  4. Выбирайте светлую одежду из легких натуральных тканей, и не забывайте о головном уборе.
  5. Пейте много воды (не менее 1,5 литра), откажитесь от кофе, алкоголя и газированных напитков.
  6. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Занимаясь садоводством, работайте до 10:00 или после 16:00.
  7. Откажитесь от жирной, острой и тяжелой пищи.
  8. Используйте солнцезащитные средства.
  9. При покупке продуктов проверяйте условия хранения и срок годности.
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