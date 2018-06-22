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Рубрика: В мире

За лесные пожары в США энергокомпания заплатит 2,5 миллиарда долларов

Американская энергетическая компания Pacific Gas & Electric (PG&E) готовится выплатить потсрадавшим от крупных лесных пожаров более двух с половиной миллиардов долларов. "На данный момент мы не можем точно сказать, какой будет верхняя граница компенсации", - говорится в заявлении компании. Как пишет ТАСС, против PG&E поданы уже около 200 учебных исков, от нее могут потребовать почти 15 миллиардов долларов.

Фото: depositphotos.com
В России резко увеличилась площадь лесных пожаров

Ранее управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии представило доклад, из которого следовало, что как минимум 12 природных пожаров в октябре прошлогогода были вызваны неполадками в работе электрооборудования.

Главными причинами возгораний были падения опор линий электропередачи, обрывы проводов и их соприкосновения с деревьями. Напомним, осенью 2017 года в результате разрушительных пожаров погибли 40 человек, огнем были уничтожены около двух тысяч построек.

Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар полностью потушен
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