Жертвами стрельбы в ночном клубе Бодрума стали два человека

В турецком городе Бодрум неизвестные злоумышленники открыли стрельбу в одном из ночных клубов. Жертвами стали два человека и еще четверо получили ранения.

По словам очевидцев, стрелявших было четверо, и они тут же попытались скрыться, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Hurriyet. Позже они были задержаны и сейчас их допрашивает полиция.

Мотивы их пока неизвестны. Среди убитых - владелец ночного клуба и выступавшая там певица. Все потерпевшие - граждане Турции, иностранных туристов среди них нет.