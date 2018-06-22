Журнал Time вышел с обидной для Трампа обложкой

Авторитетный американский журнал Time сделал главной темой своего очередного номера тему разделения семей нелегальных мигрантов, выйдя с обидной для президента США обложкой.

На ней изображены фото маленькой плачущей девочки из Гондураса и невозмутимый президент Дональд Трамп, остающийся внешне безучастным к ее проблемам и бедам. При этом коллаж сопровождается издевательской для этой ситуации подписью - "Добро пожаловать в Америку!".

Фото малышки реальное: его сделал известный американский фотохудожник Джон Мур в одном из временных центров содержания детей на границе США и Мексики. О реакции президента и Белого дома на обложку журнала СМИ не сообщают.

Меланья отправилась на границу

Тем временем жена президента США в четверг отправилась на границу с Мексикой. Идея поездки на 100 процентов исходила от Меланьи Трамп, заявила ее пресс-секретарь Стефани Гришэм, добавив, что муж "ее поддержал". Первая леди посетила приют в Маккален, большом городе штата Техас, где иностранные дети написали ей "Добро пожаловать" на американском флаге.

"Как долго вы здесь? Откуда вы?", - улыбаясь, спрашивала Меланья Трамп, переходя из одного помещения в другое, где находятся и даже учатся английскому языку дети-иностранцы, сообщает AFP. Этот центр "Воспитание Новой Надежды" принял около 60 несовершеннолетних иностранцев в возрасте от 5 до 17 лет из Гондураса и Сальвадора. Большинство из них - подростки, приехавшие в США из стран, охваченных насилием. Шесть из них были отделены от родителей. "Как я могу помочь воссоединиться этим детям со своими семьями как можно быстрее?", - повторяла Меланья Трамп свой вопрос сотрудникам приюта.

Именно "скромная первая леди", как признал сам глава Белого дома, сыграла ключевую роль в его решении подписать указ о прекращении разделения семей нелегальных мигрантов, что вписывалось в его политику "нулевой терпимости" и объяснялось необходимостью обеспечения безопасности Соединенных Штатов.

За последние два месяца около двух тысяч детей были разлучены со своими родителями и содержались в условиях, возмутивших как политиков, так и общественность, причем не только в США, но и в других странах мира.

Странная куртка

Тем временем журналисты обратили внимание на "странную куртку" первой леди, в которой она отправилась в Техас. Многих смутила надпись "Меня это действительно не волнует. А вас?". Однако ее представитель заверил, что за этой надписью не "таится скрытого смысла".

Сам Трамп поспешил заверить, что данная надпись не относится к детям-иностранцам и его миграционной политике, а демонстрирует отношение его супруги к фейковым новостям. "Мелания знает, насколько они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!", - написал Дональд Трамп в Twitter.

Приехав в Техас, Меланья Трамп предстала в легком пиджачке песочного цвета с многочисленными карманами, однако вернулась в Вашингтон в той же куртке с надписью.

Детей разместят на базах Пентагона

Несмотря на то, что указ Трампа остановил разделение семей, в четверг критики президента США не успокоились. Правозащитные ассоциации и демократическая оппозиция осудили решение главы Белого дома содержать детей в заключении вместе со своими родителями на время уголовного судопроизводства.

Тем временем стало известно, что около 20 тысяч детей нелегальных мигрантов, которые были перехвачены на границе США в последние месяцы, разместят в специальных центрах, создаваемых на военных базах министерства обороны США. На этих базах, отмечает thedailybeast.com, они будут содержаться "длительное, неопределенное время".

Правозащитников, которым власти США запрещают посещать временные центры, возмущает то, что дети, многие из которых не имеют каких-либо криминальных историй, а попросту бежали от насилия, будут содержаться в жестких казарменных условиях.

Солдат, дислоцированный в Форте Блисс, сказал порталу, что у базы есть ресурсы для размещения детей-мигрантов, но он не уверен в должном уходе за ними "гуманитарным образом".

После того, как члены конгресса сообщили о трудностях с доступом правозащитников к местам содержания детей под стражей, ведущие демократы в палате представителей и сенатском комитете по обороне попросили главу Пентагона Джеймса Мэттиса подтвердить, что законодателям будет разрешено осуществлять надзор за содержанием детей "на любых основаниях".

На Капитолии ожидается нешуточная схватка

Между тем американский конгресс перенес с четверга на пятницу обсуждение ключевого для нынешней администрации миграционного закона, а точнее поправок к нему. Законодатели-республиканцы днем ранее представили два текста для голосования в четверг. Первый, отражающий самые жесткие позиции партии в отношении нелегальных мигрантов, был отклонен, как и ожидалось. Республиканские лидеры в конгрессе предпочли подождать до пятницы, чтобы представить второй текст документа.

"Они (конгрессмены) должны согласиться и что-то сделать", - чуть позже раздраженно заметил Дональд Трамп, снова обвинив в отсутствии каких-либо действий демократическое меньшинство. По его словам, оно хочет "открыть границы".

Как ожидается, в пятницу на Капитолии пройдет жаркая дискуссия не только по вопросу разделенных семей, но и по поводу финансирования стены на границе с Мексикой, а также так называемых "мечтателей" - детей нелегальных мигрантов, которым в свое время администрация Барака Обамы позволила въехать в США и стать соискателями вида на жительство.

Демократы пообещали голосовать против республиканского законопроекта. "Республиканцы по-прежнему причастны к зверствам Дональда Трампа", - крайне жестко заявила лидер демократического меньшинства в палате представителей и один из самых жестких критиков главы Белого дома Нэнси Пелоси.