Американских летчиков 20 раз пытались ослепить над Тихим океаном

Неизвестные не менее 20 раз пытались ослепить лазерами американских военных летчиков во время их полетов над Тихим океаном. Это данные за период с сентября 2017 года по настоящее время.

Отмечается, что ни один инцидент не привел к ухудшению зрения пилотов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свой источник в Пентагоне.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что в последние месяцы было зафиксировано более 20 попыток ослепить военных летчиков из США в воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем. Лазерные сигналы направлялись как с рыболовецких судов в море, так и с берега.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что это все ложь, передает РИА Новости.