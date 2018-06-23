Bloomberg удалило с сайта карту с изображением "ничейного" Крыма

Одно из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей Bloomberg удалило со своего сайта карту с изображением "ничейного" Крыма. Ранее агентство опубликовало инфографику о выборах в развивающихся странах, на которой Крым был окрашен в нейтральный серый цвет.

Правка была внесена после обращения посольства Украины в США. Диппредставительство призвало агентство "исправить карту" и закрасить Крым желтым цветом, как и Украину. Однако Bloomberg предпочло удалить карту, передает РИА Новости. "Исправлена ошибка с удалением ошибочной карты", - сообщается на сайте агентства.

Крым вернулся в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, который стал следствием госпереворота на Украине в феврале 2014 года.