Боевики атаковали позиции сирийской армии в южной зоне деэскалации

Более одной тысячи боевиков группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России - прим. "РГ") атаковали позиции танковой дивизии сирийских правительственных войск в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

По предварительным данным, в бою погибли пятеро сирийских военных, девятнадцать из них получили ранения.

Военные эксперты отмечают, что американская база в районе Эт-Танфа используется для подготовки и оснащения оружием боевиков для новых вылазок. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что зона безопасности, созданная США, абсолютно не нужна. На юге Сирии территория полностью освобождена от ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").