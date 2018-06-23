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Рубрика: В мире

Боевики атаковали позиции сирийской армии в южной зоне деэскалации

Текст: Александр Саможнев

Более одной тысячи боевиков группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России - прим. "РГ") атаковали позиции танковой дивизии сирийских правительственных войск в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

МО РФ обвинило ОЗХО в подтасовке фактов в докладах об инцидентах в Сирии

По предварительным данным, в бою погибли пятеро сирийских военных, девятнадцать из них получили ранения.

Военные эксперты отмечают, что американская база в районе Эт-Танфа используется для подготовки и оснащения оружием боевиков для новых вылазок. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что зона безопасности, созданная США, абсолютно не нужна. На юге Сирии территория полностью освобождена от ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").

В мире Ближний Восток Сирия

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