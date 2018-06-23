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Рубрика: Спорт

Четверо россиян выбраны в первом раунде драфта НХЛ

Текст: Данила Жиляев
Минувшей ночью в Далласе прошел первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги. Сразу четверо молодых российских хоккеистов узнали клубы, в которых будут выступать.
Фото: Reuters / Jerome Miron-USA TODAY Sports Фото: Reuters / Jerome Miron-USA TODAY Sports
Фото: Reuters / Jerome Miron-USA TODAY Sports

Под вторым номером был выбран 18-летний Андрей Свечников, его задрафтовала "Каролина". Андрей уже имеет опыт выступлений за океаном, прошедший сезон он провел в клубе "Бэрри Кольтс", который выступает в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). Он провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 72 очка (40+32), также на его счету восемь матчей в плей-офф и 11 очков (5+6). Он был признан лучшим новичком команды по итогам сезона. "Я не волновался на драфте, был практически уверен, что "Каролина" меня выберет", - сказал Андрей.

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/ Reuters
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Хорошие результаты Свечников показывал и в молодежных и юниорских сборных. В частности, на молодежном чемпионате мира-2018 он провел пять матчей, в которых сделал пять результативных передач. В общей сложности за "молодежку" и юниорскую национальную команду он провел 32 матча, в которых набрал 34 очка (17+17).

Под общим девятым номером драфта был выбран форвард челябинского "Трактора" Виталий Кравцов - его задрафтовал "Нью-Йорк Рейнджерс". При этом контракт игрока с "Трактором" действителен до окончания следующего сезона. Он был признан лучшим новичком регулярного чемпионата КХЛ в прошедшем розыгрыше, проведя 35 матчей в "регулярке" и набрав семь очков (3+4). Кроме того, он набрал 11 баллов (6+5) в 16 играх плей-офф.

Кравцов подчеркнул, что отработает свой контракт с "Трактором" до конца. Однако потом ничто не будет мешать, и он уедет в НХЛ, чтобы осуществить мечту.

"Не ожидал, что буду выбран так высоко, сейчас я счастлив. До сих пор не могу поверить, что меня выбрали "Рейнджерс". Завтра проснусь и, наверное, осмыслю это, - сказал Кравцов. - Я точно перееду в Нью-Йорк после окончания контракта, меня не остановят ни деньги, ни что-то еще. Мечта осуществляется".

Нападающий ярославского "Локомотива" Григорий Денисенко под общим 15-м номером был выбран "Флоридой". Прошедший сезон форвард провел в Молодежной хоккейной лиге и помог своей команде завоевать Кубок Харламова. В 31 матче "реулярки" он набрал 22 очка (9+13), а в 12 матчах плей-офф - семь баллов (5+2). Кроме того, он провел за "Локо" четыре матча в Кубке Гагарина, правда, не набрав очков.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Наконец, под 31-м номером действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" выбрал Александра Алексеева. В прошлом сезоне он также играл за океаном, защищая цвета клуба Западной хоккейной лиги (WHL) "Ред Дир". В регулярном чемпионате он провел 45 матчей и набрал 37 очков (7+30), а в плей-офф в трех играх на счету Алексеева пять баллов (2+3).

Алексеев признался, что перед драфтом его напутствовал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Молодой хоккеист порадовался, что в новой команде у него будет возможность общаться с соотечественниками - помимо Овечкина, напомним, за "столичных" выступают Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

"Овечкин мне сказал: "Ждем не дождемся, нам нужен такой большой и высокий защитник", - рассказал Алексеев. - Когда мое имя произнесли, я расслабился. Все-таки рассчитывал быть выбранным в первом раунде, с плеч свалился большой груз. И здорово, что меня выбрала команда, за которую выступает много россиян".

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Стоит отметить, что не менее двух российских хоккеистов выбирались в первой десятке первого раунда драфта НХЛ ранее лишь четырежды. В последний раз это произошло в 2004 году, когда под первым и вторым номером были выбраны нынешние звезды лиги Александр Овечкин и Евгений Малкин соответственно.

Прочие раунды драфта-2018 пройдут в ночь на воскресенье. В них будут участвовать и другие россияне - Иван Морозов, Руслан Исхаков, Кирилл Марченко и Александр Романов.

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