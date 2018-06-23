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23.06.2018 11:40
Рубрика: В мире

Додон заявил об опасности резолюции Генассамблеи ООН по Приднестровью

Текст: Александр Саможнев

Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция Молдавии по Приднестровью нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям, заявил РИА Новости президент Молдавии Игорь Додон.

"Молдавское правительство выдвинуло в ООН инициативу, касающуюся вывода российских войск с территории Молдавии, направленную исключительно на обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба молдавско-российским отношениям. Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе, с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования Приднестровского конфликта", - комментирует Додон.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Документ, предложенный Молдавией и подготовленный при содействии Румынии и некоторых других государств, Генассамблея приняла в пятницу простым большинством голосов. Резолюцию поддержали 64 страны, против выступили - 14, 83 - воздержались.

В резолюции выражается "обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства - члена ООН" и содержится призыв завершить упорядоченный вывод военного контингента.

Российская сторона "сожалеет в связи с итогами прошедшего голосования. Излишняя политизация произошла именно в тот момент, когда наметился реальный прогресс между Кишиневом и Тирасполем", - отметил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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По словам дипломата, Россия строго привержена неукоснительному выполнению задач совместной миротворческой операции на Днестре, реальных оснований для изменения формата которой пока, к сожалению, не просматривается.

Со своей стороны, представители Приднестровья назвали резолюцию о выводе российских войск контрпродуктивной. При этом отмечалось, что при обсуждении подобных предложений должно учитываться мнение Тирасполя.

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