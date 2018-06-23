Еще один туроператор в России прекратил свою деятельность

Российский туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности. Причина - невозможность исполнить обязательства по заключенным договорам. Соответствующее заявление появилось на сайте туроператора.

Напомним, в декабре прошлого года у фирмы возникли проблемы с отправкой туристов на китайский курорт Хайнань. Авиационные власти КНР не давали разрешения на выполнение рейсов компании "Икар" (Pegas Fly).

В апреле СМИ сообщили, что "Матрешка-Тур" начала продавать активы, чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам. Сейчас выплаты приостановлены, сообщает ТАСС.