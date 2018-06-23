Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу

Форвард сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан не сумел закончить тренировку своей команды.

Как сообщает издание depor.com, Фарфан столкнулся с одним из партнеров и потерял сознание. В итоге, игрока увезла с занятия машина скорой помощи. По последней информации, состояние Фарфана стабильное, но в качестве меры предосторожности футболист все еще остается в больнице.

Напомним, сборная Перу готовится к заключительному матчу группового этапа против Австралии. Для перуанцев, потерявших шансы на выход в плей-офф, эта игра не имеет турнирного значения. Что касается Фарфана, на этом турнире Джефферсон, как и его партнеры по команде, еще не забивал.