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23.06.2018 15:44
Рубрика: Спорт

Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу

Текст: Илья Соболев

Форвард сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан не сумел закончить тренировку своей команды.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Как сообщает издание depor.com, Фарфан столкнулся с одним из партнеров и потерял сознание. В итоге, игрока увезла с занятия машина скорой помощи. По последней информации, состояние Фарфана стабильное, но в качестве меры предосторожности футболист все еще остается в больнице.

Напомним, сборная Перу готовится к заключительному матчу группового этапа против Австралии. Для перуанцев, потерявших шансы на выход в плей-офф, эта игра не имеет турнирного значения. Что касается Фарфана, на этом турнире Джефферсон, как и его партнеры по команде, еще не забивал.

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