Генсек ООН призвал к миру участников конфликта на юго-западе Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил свою обеспокоенность по поводу сложной обстановки на юго-западе Сирии. В провинции Дераа возобновились бои. СМИ сообщают о гибели 20 человек.

Наземные наступления и воздушные бомбардировки привели к тому, что тысячам мирных жителей пришлось покинуть свои дома и направиться к иорданской границе, передает ТАСС.

Генеральный секретарь напомнил о договоренностях по прекращению огня, которые помогли в некоторой степени стабилизировать ситуацию в прошлом году.

Гутерриш призвал все стороны конфликта к немедленному прекращению военной эскалации, сдержанности и соблюдению ранее достигнутых соглашений. "Заинтересованные стороны должны соблюдать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву, включая защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - говорится в заявлении ООН.