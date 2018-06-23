Германия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
На стадионе "Фишт" в Сочи в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Германия сыграет со Швецией.
Неожиданно для всех немцы неудачно стартовали в этом турнире. Подопечные Йоахима Лёва со счетом 0:1 уступили мексиканцам.
Что касается шведов, то они благодаря реализованному пенальти обыграли Южную Корею.
Сегодня "бундестим" отступать некуда. Еще одна поражение заставит чемпионов мира заранее паковать чемпионы, что, конечно, станет настоящей сенсацией. А вот шведы благодаря победе обеспечат себе выход в плей-офф турнира.
Стоит отметить, что немцы вынуждены будут играть без своего основного центрального защитника Матса Хуммельса - у него травма шеи.
Главном арбитром встречи назначен Шимон Марциняк из Польши. Онлайн-трансляция матча Германия - Швеция начнется 23 июня в 21:00 по московскому времени.
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