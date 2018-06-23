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23.06.2018 10:27
Рубрика: Спорт

Германия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Текст: Юрий Зубко

На стадионе "Фишт" в Сочи в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Германия сыграет со Швецией.

Неожиданно для всех немцы неудачно стартовали в этом турнире. Подопечные Йоахима Лёва со счетом 0:1 уступили мексиканцам.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Что касается шведов, то они благодаря реализованному пенальти обыграли Южную Корею.

Сегодня "бундестим" отступать некуда. Еще одна поражение заставит чемпионов мира заранее паковать чемпионы, что, конечно, станет настоящей сенсацией. А вот шведы благодаря победе обеспечат себе выход в плей-офф турнира.

Стоит отметить, что немцы вынуждены будут играть без своего основного центрального защитника Матса Хуммельса - у него травма шеи.

Главном арбитром встречи назначен Шимон Марциняк из Польши. Онлайн-трансляция матча Германия - Швеция начнется 23 июня в 21:00 по московскому времени.

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