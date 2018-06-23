Илья Ковальчук вернулся в НХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу. Он продолжит карьеру в клубе "Лос-Анжделес Кингз".

Как сообщается на официальном сайте клуба, с игроком подписано трехлетнее соглашение. Генеральный менеджер "королей" Роб Блейк подчеркнул важность прихода Ильи в команду.

"Мы счастливы приветствовать Илью в нашем клубе. Благодаря ему вырастет мастерство команды и стремление к победе, - сказал Блейк. - Мы дадим более подробные комментарии до 1 июля".

Детали соглашения пока не сообщаются, однако, по данным СМИ, Ковальчук по контракту с "Лос-Анджелесом" будет получать 6,25 миллионов долларов в год. Ранее Илья выступал в НХЛ за "Нью-Джерси", но покинул "дьяволов", хотя у него был с ними многолетний контракт.

Ковальчук вернулся в Россию, где стал выступать за СКА - в 2015 и 2017 годах он выиграл с петербуржцами Кубок Гагарина. Однако в этом году северные армейцы не смогли пробиться в финал плей-офф КХЛ, после чего Илья заявил о намерении вернуться в НХЛ. В апреле он стал неограниченно свободным агентом в заокеанской лиге.