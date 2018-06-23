Из-за роста цен на топливо турпутевки подорожают на 10 процентов

Высокие цены на топливо в России могут отразиться на стоимости путевок. Ближе к зиме эксперты прогнозируют подорожание туристического продукта сразу на 10 процентов. Об этом заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Он подчеркнул, что тем, кто уже купил туры, можно волноваться. Большинство фирм пока берут на себя нагрузку, связанную со скачком цен, и не перекладывают ее на туристов. Но так не может продолжаться вечно.

"До конца лета цены на путевки не изменятся, но в более долгосрочной перспективе изменения обязательно будут, так как работать в ущерб собственному бизнесу никто не собирается", - цитирует Горина РИА Новости.