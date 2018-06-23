Кабмин разрешил отели в аэропортах в пределах пунктов пропуска

Правительство дополнило перечень хозяйственных и других видов деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через госграницу. Он расширен гостиничными услугами для транзитных авиапассажиров и пассажиров задержанных рейсов.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Новые ВПП в московских аэропортах достроят к концу года Из-за пределов пункта пропуска доступа к таким отелям не будет. Принятое решение поспособствует развитию гостиничной деятельности для нужд авиапассажиров и развитию дополнительных видов бизнеса в российских аэропортах, говорится в пояснении к документу.