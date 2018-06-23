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Рубрика: Власть

Клинцевич: От украинской государственности остались лишь воспоминания

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич объяснил обвинения в "краже названия у Украины" нарастающим в Киеве политическим кризисом и тягой к "былому мнимому величию". Сейчас от украинской государственности "остались лишь воспоминания", считает сенатор.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Напомним, что ранее украинская писательница Лариса Ницой обвинила Россию в "краже у Украины" слова "Русь".

"Все эти так называемые исторические экскурсы являются зеркальным отражением ситуации, в которой пребывает Украина, - цитирует ТАСС слова сенатора. - Когда экономика и социальная сфера переживают жесточайший кризис, коррупция зашкаливает, а от государственности остались одни воспоминания, ничего не остается другого, как только надувать щеки, упиваясь былым мнимым величием".

Ранее эту ситуацию уже прокомментировал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, скорее "Украина украла Киев".

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