Лукашенко жестко призвал аграриев выполнять экономические задачи

В случае провала в экономике Беларусь может потерять независимость, заявил президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район, сообщает РИА Новости.

Республика должна полностью выполнять поставленные экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве, полагает президент. "Причина невыполнения одна - смерть", - жестко заметил политик.

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги", - цитирует слова президента телеканал ОНТ. Белорусский лидер не уточнил, какие конкретно проблемы могут возникнуть в случае проблем в экономике.

Президент призвал работников сельского хозяйства укрепить дисциплину и работать на новых технологических началах в связи с высокой международной конкуренцией. "Если мы не будем выстраивать наши отношения таким образом, скоро пойдем по миру без штанов", - заключил Александр Лукашенко.