Мария Ласицкене выиграла 44-й турнир подряд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене продолжила уникальную беспроигрышную серию. Сегодня она выиграла уже 44-й турнир подряд.

Она стала лучшей на мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском. Для победы ей потребовалось преодолеть планку на высоте 2,01 м. Второе и третье места заняли Татьяна Ермаченкова и Татьяна Одинева. Они обе показали результат 1,88 м.

Ласицкене начала свою серию в 2016 году на Всероссийской летней Универсиаде. С тех пор он не знает поражений, выиграв, в том числе, чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы "Бриллиантовой лиги", в которых она принимала участие.