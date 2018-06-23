МИД назвал "провокацией" резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью

Провокационная резолюция о "безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова", вброшенная молдавской стороной в Генассамблее ООН, может подорвать хрупкий процесс приднестровского урегулирования, говорится в заявлении МИД РФ.

Эта инициатива является "откровенным пропагандистским ходом части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", считают дипломаты.

В документе отмечается, что только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье.

Российская сторона рассчитывает на ответственность международных партнеров относительно любых шагов на треке "замороженных" конфликтов, к которым относится и конфликт на Днестре, и призывает избегать деструктивных действий, говорится в сообщении МИД РФ.