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23.06.2018 12:40
Рубрика: Экономика

Минэнерго РФ оценило решение ОПЕК увеличить добычу нефти

Текст: Роман Маркелов

Россия удовлетворена решением ОПЕК вернуться к стопроцентному выполнению сделки по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на JMMC (министерском мониторинговом комитете ОПЕК+). Поэтому мы конечно считаем, что это соответствует сегодняшним представлениям о том, что нужно делать на рынке", - цитирует Новака РИА Новости. По его словам, рассматривалось четыре варианта дальнейших действий, и на данном этапе увеличить добычу на миллион баррелей в сутки вполне разумно.

Нефть WTI дорожает на новостях ОПЕК

Накануне члены ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на миллион баррелей в сутки к 1 июля по сравнению с текущим уровнем. Таким образом, сделка картеля по ограничению добычи нефти, заключенная в формате ОПЕК+ в конце 2016 года, возвращается к первоначальным параметрам. На данный момент стороны перевыполнили соглашение на 152 процента, отмечалось в пресс-релизе по итогам вчерашней встречи. Министры стран ОПЕК также заявляли накануне, что фактический рост добычи нефти может быть меньше планируемого - на уровне 700-800 тысяч баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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