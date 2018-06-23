Минэнерго РФ оценило решение ОПЕК увеличить добычу нефти

"Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на JMMC (министерском мониторинговом комитете ОПЕК+). Поэтому мы конечно считаем, что это соответствует сегодняшним представлениям о том, что нужно делать на рынке", - цитирует Новака РИА Новости. По его словам, рассматривалось четыре варианта дальнейших действий, и на данном этапе увеличить добычу на миллион баррелей в сутки вполне разумно.

Накануне члены ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на миллион баррелей в сутки к 1 июля по сравнению с текущим уровнем. Таким образом, сделка картеля по ограничению добычи нефти, заключенная в формате ОПЕК+ в конце 2016 года, возвращается к первоначальным параметрам. На данный момент стороны перевыполнили соглашение на 152 процента, отмечалось в пресс-релизе по итогам вчерашней встречи. Министры стран ОПЕК также заявляли накануне, что фактический рост добычи нефти может быть меньше планируемого - на уровне 700-800 тысяч баррелей в сутки.