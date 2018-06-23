За неделю Сирию покинули 11 российских самолетов и вертолетов

Минобороны России возвращает из Сирии в места постоянной дислокации авиационную технику. Является ли это плановой ротацией техники или же ситуация в арабской республике становится более спокойной и поэтому осуществляется вывод - военные не уточнили.

Известно лишь, что за неделю домой вернулись 11 летательных аппаратов.

- Российские боевые самолеты совершали перелет своим ходом, а вертолеты армейской авиации были перевезены военно-транспортной авиацией, - сказано в сообщении Минобороны.

Помимо техники, из Сирии домой вернулись и специалисты летно-технического состава, обслуживавшего российскую авиатехнику на аэродроме Хмеймим, добавили в Минобороны.