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Рубрика: В мире

Мнение: В Италии предрекли скорый развал ЕС

Текст: Александр Саможнев
Судьба единой Европы решится в ближайший год. Все станет понятно в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году, а также после обсуждения общего бюджета ЕС, заявил в интервью журналу Der Spiegel вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

"В течение года решится, будет ли существовать единая Европа", - высказал прогноз итальянский политик. По его словам, будущее Евросоюза поставлено на карту из-за разногласий по миграционной политике.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Сальвини выступил против приема беженцев, которые зарегистрированы в других странах и на этом основании могут быть депортированы из Германии. По его словам, Рим ответит на это решительным отказом. "Мы не возьмем ни одного человека. Наоборот, мы бы лучше отдали часть своих", - настаивает политик.

Итальянский деятель не стал вдаваться в подробности, что столь непримиримой позицией он ставит под удар канцлера Ангелу Меркель. Она стремится найти общеевропейское решение проблемы миграции. В это связи заявил,  что отставка канцлера не является его самоцелью, однако констатировал наличие серьезных разногласий между Римом и Берлином о различных аспектах существования ЕС.

Напомним, вице-премьер Маттео Сальвини представляет националистическую коалицию, которые выиграла недавние парламентские выборы в Италии. В последнее время итальянское правительство заблокировало принятие нескольких судов с беженцами, которые были спасены в Средиземном море.

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