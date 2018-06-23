На Украине детский лагерь эвакуировали из-за снегопада

В связи с резким похолоданием и внезапно выпавшим снегом спасатели эвакуировали в Закарпатской области детский палаточный лагерь в горах, сообщил губернатор Геннадий Москаль.

"В этой местности оказался палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в населенные пункты района", - цитируют Москаля украинские СМИ.

По данным метеорологической службы, в 8:00 по местному времени в Закарпатской области было зафиксировано снижение температуры до 0 градусов по Цельсию. В дневные часы ожидается потепление, снег растает. В регионе ожидаются дожди, которые во второй половине дня усилятся грозами.