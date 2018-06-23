На YouTube введут плату за просмотр популярных каналов

На YouTube появится платная подписка.

Как сообщается в официальном блоге видеохостинга, функция Channel Memberships, даст возможность монетизировать самые популярные каналы, имеющие более 100 тысяч подписчиков. Просмотр будет стоит 4,99 доллара в месяц.

Подписчики получат доступ к уникальным материалам, эксклюзивным прямым трансляциям, а также дополнительному набору эмодзи. Сейчас эта возможность уже доступна для избранной группы пользователей.

Список каналов на YouTube, гда можно будет оформить платную подписку, будет расширен в ближайшие месяцы.