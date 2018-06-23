Названа неожиданная опасность вейпов

Новости

Toyota Camry: Почему новое поколение седана стало лучшим в истории 11:55
Аргентина попросила Россию депортировать своих фанатов-хулиганов 11:48
Сербский министр: Сербия и Россия всегда будут вместе и будут побеждать 11:43
Пострадавшим при взрыве газа в Татарстане окажут материальную помощь 11:02
В Санкт-Петербурге наградили лауреатов премии имени братьев Стругацких 10:56
В Уфе спасатели вытащили из западни лосиху 10:44
В Крыму в аварии с КамАЗом пострадали пять человек 10:28
Германия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 10:27
Савченко предупредила власти Украины об опасности войны в Донбассе 10:00
В Воронежской области разбился легкомоторный самолет 09:58
Два человека выпрыгнули из окна при пожаре в томской многоэтажке 09:50
Скончался один из основателей группы Pantera Винни Пол 09:47
Губернатор Окинавы потребовал сократить число американских военных 08:28
В Москве нашли мертвой экс-участницу "Дома-2" 08:21
В США разбился учебный военный самолет 07:43
В Ростове сотрудников полиции уволили из-за крупной партии наркотиков 07:40
Из-за неполадки японский лайнер экстренно сел в Хельсинки 07:21
Жертвами ливней на юго-западе Китая стали 2 человека 07:07
Роспотребнадзор заявил о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении 06:48
На Камчатке пропал пятилетний мальчик 06:27
Bloomberg удалило с сайта карту с изображением "ничейного" Крыма 06:21
Генсек ООН призвал к миру участников конфликта на юго-западе Сирии 05:58
Глава МВД Италии заявил об угрозе распада Евросоюза 05:46
Сотрудник Netflix оскорбил афроамериканцев 05:28
Российские военные раздали продукты жителям Восточной Гуты 05:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
23.06.2018 10:25
Рубрика: Общество

Названа неожиданная опасность вейпов

Текст: Ксения Колесникова
Вейпы и электронные сигареты могут попасть под действие единого антитабачного закона. О самых опасных и неожиданных рисках, которые несут различные "испарители", "РГ" рассказал заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев.

По словам специалиста, если подростки, которые никогда не курили, начинают использовать вейпы (или другие электронные средства доставки никотина), вероятность того, что они начнут курить обычные сигареты в будущем, вырастает как минимум в два раза.

Кальяны и вейпы приравняют к обычным сигаретам

Но это - далеко не все риски, которые несут электронные сигареты.

- Многочисленными исследованиями доказан вред их употребления и для курильщиков, и для окружающих людей. При этом опасен не только никотин, вызывающий сильнейшую зависимость, но и пропиленгликоль, глицерин, альдегиды, летучие органические вещества, полициклический ароматический углеводород, табакоспецифические нитрозамины, металлы, частички силиката и другие составляющие, содержащиеся в испаряемой жидкости. Многие из них обладают токсическими и канцерогенными свойствами и вызывают значительные патологические изменения, - говорит Олег Кутушев.

Фото: depositphotos.com
Как желание бросить курить превратили в опасную привычку к вейпам

А вот еще одна "страшилка", которая неожиданно оказалась правдой. Недавнее американское исследование показало, что электронные сигареты взрываются. В Медицинскую школу Вашингтонского университета поступили 15 пациентов с ожогами в области лица, рук, бедер и паха из-за курения е-сигарет. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы, энергия которых необходима для работы устройства, быстро перегреваются. Значительное повышение температуры становится причиной короткого замыкания, в результате чего электронная сигарета буквально взрывается в руках курильщика.

- В связи с многочисленными научными исследованиями, показавшими вред для здоровья электронных сигарет для "парильщиков" и окружающих их людей, а также высокую вероятность перехода вейперов на обычное курение сигарет, медицинскому сообществу необходимо всячески поддерживать законодательную активность, целью которой является ограничение и контроль оборота электронных систем доставки никотина, - подчеркивает Олег Кутушев.

Общество Наука Общество Ежедневник Стиль жизни

Главное сегодня

СМИ: ЕС симметрично ответит на введение США пошлин в 20% на автомобили
Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в Генассамблее ООН
Аргентина попросила Россию депортировать своих фанатов-хулиганов
ФНС не будет контролировать переводы денег на карты и брать с них налог
Трамп продлил санкции против КНДР еще на год