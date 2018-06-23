Опрос: Каждый второй немец выступил за отставку канцлера Меркель

В связи с разногласиями в правящей коалиции Германии по вопросу миграционной политики почти каждый второй немец выступает за отставку канцлера Ангелы Меркель, сообщает журнал Focus.

Порядка 43 процентов граждан высказались за уход Меркель и передачу властных полномочий другим политикам. Около 42 процентов опрошенных считают, что канцлер должна продолжить работу и остаться председателем партии ХДС. Почти 15 процентов респондентов не смогли выразить свои предпочтения, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный исследовательским институтом YouGov.

Оказалось, что в основном Меркель поддерживают представители партии ХДС (63%), "зеленых" (66%), Левой партии (48%), СДПГ (46%), СвДП (45%). В рядах оппозиционной партии Альтернатива для Германии лишь 6 процентов опрошенных высказались в пользу канцлера.

Согласно опросу, каждый третий респондент полагает, что коалиция не выдержит спора по беженцам. Однако 45 процентов опрошенных все же считают, что правительственный кризис будет преодолен и коалиция продолжит работу до 2021 года.

Спор между партнерами ХДС и ХСС по поводу миграционной политики привел к острому кризису в правящей коалиции. Накануне саммита ЕС, который состоится 28-29 июня, канцлер проводит ряд двусторонних встреч с целью решения проблемы.

Со своей стороны, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (ХСС) предупредил, что если в течение двух недель не будет найдено общеевропейское решение по распределению мигрантов, Германия начнет блокировать границы.