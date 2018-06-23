Пентагон приостановил две программы военных учений с Сеулом

США приостановили на неопределенный срок две программы военных учений с Южной Кореей. Маневры должны были пройти в ближайшие три месяца.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт отметила, что учения приостановлены в целях обеспечения договоренностей, подписанных Вашингтоном и Пхеньяном в Сингапуре, передает РИА Новости.

Дальнейшие решения касательно учений будут зависеть от того, насколько добросовестно КНДР будет вести переговоры.

На саммите в Сингапуре США обязались предоставить гарантии безопасности Североной Корее, а КНДР подтвердила приверженность полной денуклеаризации.