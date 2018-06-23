Первый компьютер, собранный Стивом Джобсом, оценили в 13 млн. рублей

На аукционе Charitybuzz продали "Duston 2" Apple-I Computer - первый компьютер, который Стив Джобс собрал своими руками, вместе с Стивом Возняком.

Устройство было выставлено на продажу в рабочем состоянии. Владелец оценил его в 70 тысяч долларов.

За следующие три недели стоимость раритета выросла в несколько раз. Компьютер продали за 210 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей).

В комплект вошла клавиатура с адаптером, видеомонитор Sanyo VM4209, блок питания, документация, несколько периодических изданий о компьютерах и первые рекламные буклеты Apple.

Apple-I был собран в 1976 году, его серийный номер 01-0060. Всего было произведено около 200 подобных устройств.