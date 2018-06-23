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Первый компьютер, собранный Стивом Джобсом, оценили в 13 млн. рублей

23.06.2018,  
07:10
Текст: Виктория Чернышева
Фото: www.charitybuzz.com Фото: www.charitybuzz.com
Фото: www.charitybuzz.com

На аукционе Charitybuzz продали "Duston 2" Apple-I Computer - первый компьютер, который Стив Джобс собрал своими руками, вместе с Стивом Возняком.

Устройство было выставлено на продажу в рабочем состоянии. Владелец оценил его в 70 тысяч долларов.

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За следующие три недели стоимость раритета выросла в несколько раз. Компьютер продали за 210 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей).

В комплект вошла клавиатура с адаптером, видеомонитор Sanyo VM4209, блок питания, документация, несколько периодических изданий о компьютерах и первые рекламные буклеты Apple.

Apple-I был собран в 1976 году, его серийный номер 01-0060. Всего было произведено около 200 подобных устройств.

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