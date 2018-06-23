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23.06.2018 17:40
Рубрика: В мире

Пользователи соцсетей раскритиковали Порошенко за открытие дорожного знака

Текст: Александр Саможнев

Пользователи социальных сетей раскритиковали президента Петра Порошенко, который торжественно открыл дорожный знак на новом участке трассы Запорожье-Днепр, сообщают украинские СМИ.

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"Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 -23,74 км, которая соединяет Запорожье и Днепр", - отчитался Порошенко в Twitter.

Раздосадованные блогеры считают, что в связи с президентскими выборами в 2019 году глава администрации использует любое мероприятие для напоминания о себе.

"Когда-то я написал, что Петр Алексеевич в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет мне пиво. Судя по всему, к этому и идет", - отметил пользователь Назар Приходько.

Внимание комментаторов привлек также факт, что президент вместо традиционного разрезания ленточки, сорвал полотно с дорожного знака.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"В теплой и дружественной обстановке, под бурные и продолжительные аплодисменты сотен украинцев, президент Украины открыл дорожный знак", - откровенно смеется подписавший пост Александр Ржавский.

Пользователи подчеркивают, что власти рады даже небольшим успехам на фоне общей провальной экономической политики.

"Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр -Запорожье. Это невиданная победа, которой обязан гордиться каждый украинец", - написал Rostyslav Demchuk.

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