Правительство разрешило гостиницы в пределах пунктов пропуска через границу

Правительство разрешило организовывать гостиницы в аэропортах в пределах пунктов пропуска через госграницу. Распоряжение по этому поводу опубликовано на сайте кабинета министров.

Места в этих гостиницах будут предоставляться пассажирам, которые уже пересекли границу и попали в международную чистую зону воздушных гаваней, но их рейс был задержан или им не хватило места в самолете по причине овербукинга. Платить за проживание, скорее всего, будет авиакомпания, - в том случае, если задержка рейса составила более шести часов в ночное время и более восьми - в дневное.

Транзитные пассажиры, ожидающие своих рейсов, за гостиницу будут платить самостоятельно. Аэропорт теперь имеет право предложить им такую услугу, если пересадка должна состояться в течение 24 часов.

В правительстве считают, что принятое решение будет способствовать развитию гостиничной деятельности и дополнительных видов бизнеса в российских аэропортах.