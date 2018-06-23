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Рубрика: В мире

Премьера Канады оштрафовали за солнцезащитные очки

Текст: Александр Саможнев

Комиссия парламента по этике оштрафовала премьер-министра Джастина Трюдо за незадекларированные солнцезащитные очки, сообщает телеканал CBS.

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Премьер получил очки в подарок от губернатора одной из провинций. По оценкам экспертов, рыночная стоимость их составляет от 300 до 500 долларов.

Политик согласился с замечанием и выплатил штраф в размере 100 долларов за то, что не декларировал подарок свыше 100 долларов, как того требует служебная инструкция.

Конфликт интересов возник непреднамеренно, поскольку в течение тридцати дней не была в установленном порядке заполнена декларация на подарок, пояснила пресс-секретарь премьера.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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