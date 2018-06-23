Премьера Канады оштрафовали за солнцезащитные очки

Комиссия парламента по этике оштрафовала премьер-министра Джастина Трюдо за незадекларированные солнцезащитные очки, сообщает телеканал CBS.
Премьер получил очки в подарок от губернатора одной из провинций. По оценкам экспертов, рыночная стоимость их составляет от 300 до 500 долларов.
Политик согласился с замечанием и выплатил штраф в размере 100 долларов за то, что не декларировал подарок свыше 100 долларов, как того требует служебная инструкция.
Конфликт интересов возник непреднамеренно, поскольку в течение тридцати дней не была в установленном порядке заполнена декларация на подарок, пояснила пресс-секретарь премьера.