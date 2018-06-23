Президент Сербии: Нашу духовную связь с Россией никто не сможет разорвать

Сербский лидер Александр Вучич на встрече с представителями российского ансамбля песни и пляски имени Александрова в Белграде выразил надежду на визит президента РФ Владимира Путина в сербскую столицу до конца этого года, подчеркнул неразрывность культурных, духовных и исторических российско-сербских скреп, важность сохранения и приумножения двусторонних связей, сообщает Радио и телевидение Сербии.

Президент поблагодарил всех участников российского ансамбля, который сегодня выступит с концертом на площади перед собором святого Саввы в Белграда, за очередной визит и особое отношение к Сербии.

"Наши дружественные связи, как можно увидеть, независимо от тяжести внешнеполитических обстоятельств, никто не может уничтожить, - сказал президент. - Мы гордимся нашей позицией, как независимой страны, которая сохраняет достоинство, гордость своих граждан и уважает русский народ и российское государство".

Политик выразил свое отношение к непрекращающимся попыткам фальсификации истории и переписыванию страниц Второй мировой войны.

"Мы не допустим перекраивания истории, когда та часть региона, сражавшаяся на стороне фашистов во Второй мировой войне и на стороне завоевателей в Первой, читает нам лекции о свободе и необходимости иного взгляда на прошлое", - подчеркнул Вучич, добавив, что "больших и важнейших ценностей, чем свобода и независимость, для граждан Сербии нет и не будет существовать".

Вучич выразил надежду, что "в эти трудные времена Россия и Сербия установят еще лучшее и более тесное сотрудничество в сфере культуры, но не только культуры, у нас появится возможность развивать наши духовные связи, которые всегда есть суть всех глубоких отношений".

"Мы ожидаем вашего президента до конца года, - особо подчеркнул россиянам сербский лидер. - Мы празднуем победу, потому что были на правильной стороне, которая боролась за свободу в Первой и Второй мировых войнах".

Напомним также, что в Белграде в пятницу прошел концерт-реквием, приуроченный к 77-летию начала Великой Отечественной войны, а также акция "Свеча памяти". Местом отдания почестей героям в День памяти и скорби был выбран Парк освободителей Белграда, где покоятся 711 солдат и офицеров Красной Армии, а также 1386 югославских партизан.