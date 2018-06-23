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23.06.2018 13:33
Рубрика: Общество

Путин поздравил выпускников российских школ

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы. Видеообращение было размещено в соцсети "ВКонтакте".

"Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути", - сказал президент в своем выступлении.

Глава государства призвал выпускников действовать и учиться новому, а не ограничиваться "лайками" в социальных сетях. По его мнению, именно сегодняшние выпускники - "смелые, свободные, решительные и самостоятельные, ответственные" - могут изменить Россию и удивить всех своими рекордами и открытиями.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Путин отметил, что "впереди начало нового большого этапа в жизни, ожидание бурных, интересных изменений", и призвал ставить значимые цели.

"Энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и профессии, в науке, искусстве и спорте", - заявил он, отметив, что выпускники уже сейчас многое умеют и быстро осваивают современные технологии.

Напоследок Владимир Путин попросил не забывать о роли в жизни школьников их родителей и учителей, которые помогли им своим трудом, терпением и мудростью.

"Счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится!", - завершил свое обращение российский лидер.

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