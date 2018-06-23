Радиолокационное поле защитит города России от беспилотников

Радиолокационное поле для обнаружения низколетящих целей создано над крупными городами РФ. Такое заявление сделал сегодня начальник радиотехнических войск генерал-майор Андрей Кобан.

На полигоне Ашулук в Астраханской области, где высокопоставленный военный и сделал свое заявление, видимо, сегодня еще раз протестировали эту защитную систему. Таким образом радиолокационное поле станет хоть и маленькой, но важной составляющей частью большой системы ПРО, которая еще с советских времен действует в нашей стране.

Понятно, что в восьмидесятых еще не было беспилотников, но в то время у стран НАТО уже появились крылатые ракеты, которые также летали на сверхнизких высотах. На тот момент, наши конструкторы создали эффективные системы раннего обнаружения ПРО. Теперь же реальность такова, что летательные аппараты с опасной начинкой могут быть запущены не из стран членов НАТО, а буквально из соседнего двора.

Опыт отражения атак самодельных дронов в Сирии наших военных многому научил. И вот теперь мы располагаем сплошным радиолокационным полем, с помощью которого можно быстро обнаружить такой беспилотник.

Пока, по словам Кобана, такое поле развернуто вокруг основных крупных городов России. Не только стадионы, но и города, в которых проходят матчи Чемпионата мира по футболу, надежно защищены от любых атак с воздуха. В повышенном режиме боеготовности работают системы Воздушно-космической защиты, в которые сейчас входят войска ПВО. Понятно, что вряд ли даже совсем уж безбашенные злоумышленники захотят испортить мировой праздник футбола, используя для этого самолеты. А вот небольшие беспилотники угрозу в руках безумцев представлять могут. И парировать ее наши военные способны.

Однако только обнаружить вовремя маленькую цель мало. Надо ее идентифицировать и при необходимости обезвредить. Именно поэтому радиолокационное поле будет действовать не само по себе, а в составе других систем, имеющихся у военных. Как сообщается, для защиты от беспилотных летательных аппаратов используются комплексы "Житель" и "Свет".

Станция Р-330Ж ("Житель") была принята на вооружение десять лет назад, прошла ряд модернизаций. Станция ставит помехи в радиочастотном диапазоне. При введении "Жителя" в действие избирательно по частотам "накрывается" сотовая и спутниковая связь. То есть дрон теряет соединение со своим оператором и, в зависимости от заложенной в нем программы, либо приземляется, либо полностью выходит из строя и падает.

Системы радиоэлектронной борьбы "Свет" способны точно определить местоположение управляющего дроном человека. Комплекс проводит анализ и вычисляет координаты источника сигнала любых радиоэлектронных систем. Если "Житель" просто выводит систему управления беспилотниками из строя, то "Свет" позволяет найти того, кто этим аппаратом управляет. И к человеку могут быть приняты либо административные, либо более строгие меры даже уголовной ответственности.

При этом надо иметь ввиду следующее, квадракоптеры, чьи владельцы всего лишь самовольно хотят посмотреть на игру с высоты птичьего полета, также будут выведены из строя и, возможно, уничтожены маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выделило Минобороны. Группы оснащены как проверенными, так и экспериментальными техническими средствами.

Стоит отметить, что в нашей стране со времени проведения зимней Олимпиады в Сочи, стала активно внедряться система "Безопасный город". Целый комплекс мер и устройств, используемых не только в Вооруженных силах, но и МВД, МЧС и ФСБ позволяют надежно обезопасить даже самый крупный город в дни проведения в них массовых мероприятий. Система позволяет не только контролировать воздушное пространство и водные акватории, но и наземные территории, в том числе, горные. Так что футбольный Чемпионат мира в России прикрыт и защищен со всех сторон очень надежно.

Как сообщил сегодня генерал Кобан, в перспективе такая защита понадобится и в Арктике. По его словам, уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения уже достиг 70 процентов.

"Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства. Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности", - сказал Кобан.