Гуськов и Хазанов представили фрагмент нового совместного спектакля

На Арбате прошло праздничное закрытие 97-го сезона Театра имени Евгения Вахтангова, во время которого сцены из спектакля Римаса Туминаса "Фальшивая нота" по пьесе Дидье Карона представили Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов.

"Мне запомнился этот театральный сезон тем, что я получил подарок от нашего художественного руководителя, - поделился Алексей Гуськов. - Это новый спектакль, который мы откроем в следующем театральном сезоне. Также мне запомнилось то, как я отметил юбилей 20 мая - замечательным спектаклем "Евгений Онегин". В тот день мне сказали очень много хороших слов, которые, я считаю, надо еще оправдывать и им соответствовать". Этим спектаклем Вахтанговский театр откроет следующий сезон 15 сентября.

Впервые вахтанговцы вышли с концертной программой на Арбат в 2009 году. Традиция сохраняется до сих пор: в любую погоду перед зданием собираются зрители, чтобы попрощаться с любимым театром до следующего сезона. Многие известные артисты выступают в этот день с песнями и стихотворениями. Также зрителям предоставляется возможность увидеть отрывки некоторых знаменитых спектаклей.

В этом году участие в праздничном концерте также приняли Василий Лановой, Юлия Рутберг, Александр Олешко, Евгений Князев и другие. На сцене выступили артисты Национального театра Греции и оркестр Вахтанговского театра. Ведущими праздничного концерта были народная артистка России Марина Есипенко и Кирилл Рубцов.

Артисты выражали благодарность зрителям за их искренний интерес к театру, а некоторые также рассказали, чем им запомнился этот театральный сезон.

В программе закрытия сезона также были представлены песни и джазовые композиции. Также зрители увидели и сцены из спектакля театра "Фрида. Жизнь в цвете" режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек. Роль мексиканской художницы Фриды Кало исполнила Аделина Гизатуллина.

В память о начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года многие артисты исполнили стихотворения и песни, посвященные этому трагическому событию. Например, Кирилл Рубцов и Марина Есипенко исполнили романс на стихотворение Константина Симонова "Жди меня, и я вернусь", а Василий Лановой спел знаменитую военную песню "От героев былых времен…"

Прямая речь

Актриса Юлия Рутберг:

- Мне театральный сезон запомнился многочисленными театральными гастролями. Порой они были утомительны, но в целом было безумно интересно путешествовать по разным местам и показывать разным зрителям наши спектакли. Иногда мне кажется, что мы были словно странники в огромном бушующем водовороте - все время куда-то стремились, летели вдаль. Я очень люблю наш театр и надеюсь, что в будущем здесь будет еще больше прекрасных и удивительных премьер.