СК выяснит причину крушения самолета в Воронежской области

Доследственную проверку по факту падения легкомоторного "Бекаса" проводят в Петропавловском районе сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение при проведении агрохимических работ. Пилот погиб.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, легкомоторный самолет марки "Бекас" упал в Петропавловском районе на юге Воронежской области в субботу 23 июня примерно в 5 часов 12 минут. В связи с происшествием специалисты Лискинского подразделения Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.