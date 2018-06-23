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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У Белорусского вокзала почтили память ушедших на войну солдат

В Москве состоялась ставшая уже традиционной акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года", посвященная Дню Памяти и Скорби. В этом году исполняется 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
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Уже больше десяти лет акция ежегодно 22 июня собирает ветеранов, участников различных организаций, школьников и просто неравнодушных граждан на площади Белорусского вокзала. Это место выбрано организаторами мероприятия не случайно - в годы Великой Отечественной войны отсюда уходили эшелоны с красноармейцами на фронт и сюда же потом они возвращались победителями.

"Мы потеряли 8,5 миллиона воинов, мы потеряли более 25 миллионов жителей, которые находились и в оккупации, и в других местах", - напомнил о жертвах войны председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих. По его словам, победа далась стране большой ценой, и акция призвана сохранять память о тех днях.

Участники мероприятия вместе с солдатами роты Почетного караула Преображенского полка возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании вокзала. Для собравшихся выступил прославленный Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

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