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23.06.2018 18:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Серафимо-Знаменском скиту провели службу в честь обретения мощей матушки Фамарь

Текст: Татьяна Хорошилова
Фото: Аркадий Колыбалов
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, патриарший наместник Московской епархии провел первую службу в Серафимо-Знаменском скиту в честь обретения мощей основательницы скита - матушки Фамарь в день ее памяти, 23 июня.

Серафимо-Знаменский скит-жемчужина древнерусского зодчества архитектора Алексея Щусева спрятан за деревней Битягово в сосновом бору, словно сошедший с картин Васнецова. Небо как колокол над верхушками сосен. Небольшие размеры шатровидной церкви обманчивы. Она вмещает в себя два храмовых помещения. Верхний храм освящен в честь Серафима Саровского и Иконы Божией Матери "Знамение". Большие сводчатые окна и множество мелких окошек в шатре наполняют помещение светом и создают ощущение полета.

Скит обнесен квадратной оградой, в которую встроены двенадцать келейных домиков, по числу апостолов. Напротив входа в храм святые врата со звонницей.

В 10.00 зазвонили надвратные колокола. Народ, который заполнил весь внутренний двор, расступился, чтобы встретить митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Ювеналий проходит через толпу к символическому алтарю под открытым небом:

- Всегда ныне и во веки веков... - раздается возглас из алтаря.

Проводить службы под открытым небом - в традиции псковских приходов. Во время службы приходит единение молящихся с природой, миром, космосом.

На литургию и молебен прибыли священнослужители Московской области и 75 священнослужителей из Грузии. Матушка Фамарь - Тамара Александровна Марджанишвили родилась в княжеской грузинской семье в 1868 году.

В 36-ти верстах от Москвы, на этой земле должна была проходить ветка Павелецкой железной дороги. В самый последний момент железнодорожная компания неожиданно продала земельный участок и перенесла строительство на пять километров в восточном направлении. Святейший Синод дал разрешение на строительство скита. Деятельное участие в его создании приняла великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, основательница Марфо-Мариинской обители, сброшенная в шахту Алапаевска 100 лет назад.

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Елизавета Федоровна приезжала в Серафимо-Знаменский скит. Здесь и проявился их союз с матушкой Фамарь. Неслучайно в литургии участвовала Анна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества".

Первый камень в основание Серафимо-Знаменского скита был заложен 27 июля 1910 года. Окончание строительства пришлось на сентябрь 1912-го. В скиту поселились 33 монахини - по числу земных лет Иисуса Христа.

А в 1915 году в духовной жизни игумении Ювеналии (Тамары Марджанишвили) произошло особое событие. Она была пострижена в Великую схиму с именем Фамарь. Жизнь становилась житием. Под именем Фамарь она и вошла в святцы Грузинской и Русской православных церквей. В 1924 году скит был закрыт, а в 1934 году монахинь вместе с настоятельницей арестовали, заключили в тюрьму, а затем выслали в Сибирь.

- Вы нас сейчас провожаете, - сказала тогда матушка Фамарь, - но придет время, когда мы вас будем встречать.

Фото: Елена Дорофеева/РГ
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Основательница монастыря схимонахиня Фамарь оказалась в ссылке. Перед смертью в 1936 году ее портрет написал художник Павел Корин. Большинство сестер Серафимо-Знаменской обители были репрессированы. После закрытия обители в ней была размещена Заборьевская больница. В 60-е годы здесь находился пионерлагерь, затем - база отдыха.

Именно по соседству с пионерлагерем умерла в подмосковном санатории 5 марта 1966 года Анна Ахматова, куда ее со своей матушкой привез артист Алексей Баталов. Накануне Ахматова просила передать ей в санаторий Новый Завет, чтобы сличить евангельские тексты с текстами кумранских рукописей. О кумранских находках последняя, сделанная рукой Ахматовой, запись, датированная 4 марта: "Отчего же римляне так страшно мучили кротчайших христиан."

Опустевший и полуразрушенный монастырь был передан Православной церкви в 1999 году.

- И тут появляемся мы - пятикантропные юродивые, - рассказывает настоятельница скита матушка Иннокентия. - Это место напоминало зону в фильме "Сталкер" Тарковского. Кругом бурелом, непроходимые заросли. Сейчас ремонтно-восстановительные работы в нем закончены.

- Отстраивали всем районом, - сказал глава администрации Домодедовского района Александр Двойных. - Все додомедовские предприятия активно помогали.

Фото: Институт археологии РАН
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Серафимо-Знаменский скит под руководством игуменьи Иннокентии (Поповой) зажил духовной жизнью. 22 декабря 2016 года Священный Синод Грузинской Православной Церкви принял решение о канонизации основательницы монастыря - схиигумении Фамари.

- В Православной церкви есть обычай, - причисленные к лику святых одной церкви почитаются во всех церквях, - сказал Ювеналий. А потому 28 декабря 2017 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение о включении имени преподобноисповедницы Фамари в официальные месяцесловы. Датой ее молитвенной памяти стало 23 июня. Так обитель стала духовным мостиком между братскими Грузинской и Русской церквями.

Затем дерзновенная настоятельница скита матушка Иннокентия, по словам Ювеналия, возжелала, чтобы были обретены мощи матушки, тело которой упокоилось в московской земле. Была образована специальная комиссия, которая занималась сличением примет. Был обретен матушкин парамон и нательный крестик.

Обретенные мощи, к которым молящиеся впервые приложились 23 июня 2018 года, будут находиться в верхнем храме скита.

Сейчас в скиту проживает более 10 монахинь, здесь открыта воскресная школа, но я думаю, что придет время, и они достигнут количества тридцати трех. Скит теперь открыт для прихожан и превратился в монастырь. У монахинь - огороды и теплички, где растут огурцы, кабачки, свекла, чеснок, клубника, крыжовник, смородина. А какой крупный жасмин зацвел - с чайную розу.

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