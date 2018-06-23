Из торгового центра Самары эвакуировали 500 человек

В субботу задымление произошло в одном из крупнейших торговых центров Самары "Империя", расположенном на Московском шоссе.

"Помещение было в дыму, чувствовался запах гари. Пожарные быстро среагировали. Сейчас все вернулись на места", - пишут в соцсетях очевидцы с места событий.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, по предварительным данным произошло короткое замыкание без последующего горения. В результате инцидента пришлось эвакуировать около 500 человек. О пострадавших не сообщается.

ТЦ "Империя" имеет площадь около 25 тысяч квадратных метров, где расположены магазины, кафе и рестораны.