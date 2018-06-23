В ходе двух матчей ЧМ-2018 Саранск принял более 120 тысяч гостей

Модернизированная в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу транспортная система столицы Мордовии справилась с наплывом болельщиков. В ходе первых двух матчей мундиаля город принял более 120 тысяч гостей.

Об этом рассказал журналистам в городском пресс-центре Саранска заместитель председателя правительства РМ, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Цыганов.

По словам вице-премьера, с десятого по 21 июня через железнодорожный вокзал прошло 86 тысяч болельщиков, большинство из них - иностранцы. Еще 25 тысяч гостей прибыли самолетом. Около 10 тысяч человек приехали на автобусах. Кроме того, в дни матчей две перехватывающих парковки, организованные на въезде в город, загружались на 1200 автомобилей суммарно.

- Не обошлось без рекордов. В день матча Колумбия - Япония саранский аэропорт суммарно принял и отправил 88 бортов, - отметил Виктор Цыганов. - В среднем же загрузка аэропорта в час - шесть бортов в нематчевые дни и 12-15 - в дни игр. Аэропорт может обслужить 300 пассажиров в час.

Оперативно реагировать на нештатные ситуации позволяет система "Безопасный город". Большую помощь оказывают и волонтеры.

- Например, 16 июня волонтеры выяснили, что в билетах у группы перуанских болельщиках указан железнодорожный вокзал Рузаевки, а они почему-то решили, что их поезд отправится из Саранска, - рассказал Цыганов. - Благодаря оперативно поступившей информации, проблему удалось решить: мы подтянули несколько шаттлов с других точек и вовремя доставили гостей к месту отправки.

Глава ведомства напомнил, что Саранск в числе первых городов-организаторов ЧМ-2018 сумел выполнить все дорожные работы в рамках подготовки к мундиалю в полном объеме. Для того, чтобы полностью реализовать планы по дальнейшей модернизации транспортной сети, предстоит завершить еще ряд проектов.

- Будем стараться попасть в соответствующие федеральные программы, так как необходимо сделать наш город максимально комфортным для передвижения, - резюмировал Виктор Цыганов.