В Уфе спасатели вытащили из западни лосиху, которая провалилась в глубокий ров между бетонными конструкциями на строительной площадке возле городской больницы №21.

Чтобы вытащить напуганное животное, его сначала усыпили специалисты минэкологии РБ. Затем лосиху донесли до места, откуда ее смог вытащить кран. Как рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы, спасенное животное вывезли в лесополосу и отпустили на волю.

Напомним, это уже не первый случай, когда дикие лоси оказываются в центре Уфы. Последний раз такой случай произошел в микрорайоне "Черниковка" рядом с магазином. Тогда сохатый разбил витрину магазина и весь поранился. Когда специалисты приехали на место происшествия, лось уже был мертв.