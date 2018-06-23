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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека выпрыгнули из окна при пожаре в томской многоэтажке

Текст: Наталья Граф (Томск)

Сегодня ночью крупный пожар произошел в здании бывшего общежития на улице Ивана Черных в городе Томске. В результате случившегося погибли два человека.

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Пожар в многоквартирном доме коридорного типа начался ночью, когда жильцы уже спали.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 01:56 по местному времени, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков. - На момент прибытия пожарных горели три комнаты на девятом этаже здания. В ходе тушения пожарные спасли по лестничным маршам восемь человек, еще шесть человек эвакуировали из задымленных комнат на улицу по автолестнице.

Пытаясь спастись от огня, из окон горящего здания выпрыгнули два человека. Женщина погибла сразу, мужчина был госпитализирован в больницу с травмами. Тело еще одного погибшего было обнаружено в одной из сгоревших комнат.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, он был ликвидирован в 03:23 по томскому времени. На месте произошедшего работают следователи. Причины случившегося пока неизвестны.

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