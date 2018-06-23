На Барнаул обрушился мощный ураган

В Барнауле спасатели приступили к ликвидации последствий урагана, оставившего без электричества несколько микрорайонов города.

Стихия бушевала в Алтайском крае на протяжении полутора часов. К вечеру воздух в Барнауле прогрелся почти до 40 градусов. А около 21:00 по местному времени на город неожиданно обрушился ливень с грозой и градом, порывы ветра достигали 27 метров в секунду.

Сильнейшие порывы ветра вырывали из земли деревья, крушили рекламные щиты, переворачивали машины. Ураган сносил крыши у жилых домов. В центре города, на проспекте Ленина вблизи ТЦ Ультра на проезжую часть рухнула стрела строительного крана, повредив линии электропередач. В районе Горы на провода упала вековая сосна. Из-за повреждений инженерных коммуникаций несколько микрорайонов остались без света и воды.

В социальных сетях жители Барнаула делятся фотографиями "апокалипсиса" и публикуют просьбы о помощи. В шторм на Оби попал прогулочный теплоход. Как сообщают очевидцы случившегося, волной разбило стекло и несколько пассажиров получили порезы. На берегу теплоход с пострадавшими встречали медики и спасатели.

- В настоящее время все подразделения МЧС задействованы в ликвидации последствий урагана, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Олег Власов. - Спасатели будут работать всю ночь.

Количество пострадавших от разгула стихии пока неизвестно.