В Иркутской области на вызове погиб начальник пожарного караула

В Усолье-Сибирском Иркутской области на пожаре погиб начальник караула городской пожарно-спасательной части Максим Колягин.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Иркутской области, в ночь на субботу Максим Колягин с коллегами выехал на вызов в гаражный кооператив. Огонь распространялся очень быстро, появилась угроза перехода пламени на жилые дома по соседству.

Чтобы проникнуть в один из боксов, пожарным понадобилось вскрыть железные ворота. Колягин стал готовить инструменты, как в одном из горящих гаражей взорвался, по всей видимости, газовый баллон. Взрыв получился такой силы, что, несмотря на значительное расстояние, по свидетельству очевидцев, у начальника караула практически не было шансов избежать гибели.

У погибшего остались жена и четверо детей. Руководство пообещало оказать семье помощь. Коллеги выражают соболезнование родным.

В ведомстве отмечают, что Максим Колягин отдал пожарной охране 14 лет. На его счету сотни ликвидированных пожаров и спасенных жизней.