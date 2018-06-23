В Дагестане на винзаводе погибли двое рабочих

Следственный комитет РФ по республике Дагестан проводит проверку в связи с гибелью двух рабочих винзавода. По предварительной версии они отравились неизвестным газом.

По информации ТАСС, в селе Сабнова Дербентского района рабочие, мужчина и женщина, занимались чисткой цистерны, предназначенной для винного сусла. Емкость этого резервуара составляет 57 тонн.

Через некоторое время рабочим стало плохо. Вызванным на место ЧП медикам спасти их не удалось. Врачи констатировали смерть.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего.