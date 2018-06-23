Новости

Видео: В Тюмени нетрезвая покупательница избила кассира курицей 13:27
В Уфе в ДТП с автобусом пострадали пять человек 13:20
В Томске возбудили дело после гибели двух человек при пожаре 12:54
В Иркутской области на вызове погиб начальник пожарного караула 12:39
Владимир Познер принял участие в народных чтениях Тургенева 12:37
В Дагестане на винзаводе погибли двое рабочих 12:17
СК выяснит причину крушения самолета в Воронежской области 12:13
В Мексике открылась "Неделя российского кино" 12:05
Toyota Camry: Почему новое поколение седана стало лучшим в истории 11:55
Аргентина попросила Россию депортировать своих фанатов-хулиганов 11:48
Сербский министр: Сербия и Россия всегда будут вместе и будут побеждать 11:43
Пострадавшим при взрыве газа в Татарстане окажут материальную помощь 11:02
В Санкт-Петербурге наградили лауреатов премии имени братьев Стругацких 10:56
В Уфе спасатели вытащили из западни лосиху 10:44
В Крыму в аварии с КамАЗом пострадали пять человек 10:28
Германия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 10:27
Савченко предупредила власти Украины об опасности войны в Донбассе 10:00
В Воронежской области разбился легкомоторный самолет 09:58
Два человека выпрыгнули из окна при пожаре в томской многоэтажке 09:50
Скончался один из основателей группы Pantera Винни Пол 09:47
Губернатор Окинавы потребовал сократить число американских военных 08:28
В Москве нашли мертвой экс-участницу "Дома-2" 08:21
В США разбился учебный военный самолет 07:43
В Ростове сотрудников полиции уволили из-за крупной партии наркотиков 07:40
Из-за неполадки японский лайнер экстренно сел в Хельсинки 07:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
23.06.2018 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане на винзаводе погибли двое рабочих

Текст: Марина Бровкина (Махачкала)

Следственный комитет РФ по республике Дагестан проводит проверку в связи с гибелью двух рабочих винзавода. По предварительной версии они отравились неизвестным газом.

Фото: МЧС России по Татарстану
Пострадавшим при взрыве газа в Татарстане окажут материальную помощь

По информации ТАСС, в селе Сабнова Дербентского района рабочие, мужчина и женщина, занимались чисткой цистерны, предназначенной для винного сусла. Емкость этого резервуара составляет 57 тонн.

Через некоторое время рабочим стало плохо. Вызванным на место ЧП медикам спасти их не удалось. Врачи констатировали смерть.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи В регионах

Главное сегодня

Опрос: Каждый второй немец выступил за отставку канцлера Меркель
СМИ: ЕС симметрично ответит на введение США пошлин в 20% на автомобили
Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в Генассамблее ООН
Аргентина попросила Россию депортировать своих фанатов-хулиганов
ФНС не будет контролировать переводы денег на карты и брать с них налог